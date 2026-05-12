Уволенная из Театра комедии звезда «Ворониных» Екатерина Волкова нашла новую работу

Актриса Екатерина Волкова устроилась в Театр сатиры

Уволенная из Театра комедии известная актриса театра, кино и телевидения Екатерина Волкова устроилась на работу в Театр сатиры.

«С сегодняшнего дня официально не безработная, не старая — актриса Театра сатиры», — написала звезда «Ворониных» в своем Telegram-канале.

В начале апреля актриса Екатерина Волкова заявила, что была уволена из Театра комедии, в котором служила 10 лет. Артистка утверждала, что ее уволили SMS-сообщением «по статье „Старая“».

Ранее российская актриса театра и кино Евгения Осипова призналась, что была уволена из Театра комедии вслед за коллегой Екатериной Волковой.

