Уволенная из Театра комедии звезда «Ворониных» Екатерина Волкова нашла новую работу
Актриса Екатерина Волкова устроилась в Театр сатиры
Фото - © Telegram-канал «Екатерина Волкова»
Уволенная из Театра комедии известная актриса театра, кино и телевидения Екатерина Волкова устроилась на работу в Театр сатиры.
«С сегодняшнего дня официально не безработная, не старая — актриса Театра сатиры», — написала звезда «Ворониных» в своем Telegram-канале.
В начале апреля актриса Екатерина Волкова заявила, что была уволена из Театра комедии, в котором служила 10 лет. Артистка утверждала, что ее уволили SMS-сообщением «по статье „Старая“».
Ранее российская актриса театра и кино Евгения Осипова призналась, что была уволена из Театра комедии вслед за коллегой Екатериной Волковой.
