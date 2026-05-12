Таиланд сократит срок безвизового пребывания для иностранцев до 30 дней

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что власти намерены сократить срок безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней, сообщает портал Thai PBS .

«Срок безвизового пребывания будет сокращен с нынешних 60 до 30 дней, чтобы минимизировать злоупотребления со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях», — сказал глава МИД Таиланда.

В настоящее время граждане некоторых стран могут пребывать в Таиланде без визы до 60 дней. Однако в скором времени максимальный срок пребывания сократится вдвое. Местные власти считают, что нововведение позволит улучшить контроль за потоками мигрантов, не нанося ущерба туристической привлекательности страны.

Ранее стало известно, что власти Китая уведомили Москву о готовности продлить безвизовый режим для граждан России на один год. Безвиз будет действовать до середины сентября 2027 года.

