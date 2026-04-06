Китай готов продлить безвизовый режим для россиян на год

Власти Китая уведомили РФ о готовности продлить безвизовый режим для граждан России на один год, пишет газета «Известия» .

Этот безвиз будет действовать до середины сентября 2027 года. Такой подход поможет нарастить турпоток, расширит географию поездок и привлечет новые инвестиции из Китая в Россию.

«Совместно с ними (КНР — ред.) прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», — отметили в МИД РФ.

Сейчас безвиз работает в тестовом формате до 14 сентября 2026 года. Любой россиянин может поехать в Китай на 30 дней, при себе в этом случае нужно иметь только загранпаспорт. Для китайцев в России ввели безвизовый режим с 1 декабря 2025 года. У стран не было серьезных проблем при его осуществлении.

Как считают эксперты, Пекин вряд ли будет согласен на бессрочную отмену виз в будущем. КНР отдаст предпочтение пролонгации режима каждый год. Этой политики в целом придерживается Китай— нет ни одного государства, для граждан которого он бессрочно отменил визы.

