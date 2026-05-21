Бизнес-Фест для предпринимателей пройдет более чем в 25 городах России

В нынешнем году Бизнес-Фест пройдет в 26 городах России. Главная тема — «Устойчивость бизнеса в непростой период». Спикеры расскажут, как сохранить устойчивость компании, баланс в отношениях с командой и с партнерами, стабильность в прибыли и в своем окружении, сообщает пресс-служба Сбера.

Ближайшие фестивали пройдут в Барнауле — 28 мая, Владивостоке — 2 июня, Уфе — 4 июня, Московской области — 10 июня.

Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед подчеркнул, что в любое время предпринимателю важно не просто получить информацию, но и почувствовать поддержку.

«Найти того, кто прошел через трудности, переживает те же сложности сейчас и не остаться в одиночестве со своими задачами. Устойчивость рождается из человеческих связей, и наша цель — создать для этого пространства по всей России. Бизнес-Фесты от Сбера полезны действующим предпринимателям, самозанятым и тем, кто только думает начать свое дело, чтобы уверенно двигаться к своим целям», — сказал Меламед.