В Подольске стартовал этап конкурса «Безопасное колесо»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения проходит 20 и 21 мая в школе №11 Подольска. В соревнованиях участвуют школьники 10–12 лет, прошедшие отбор в образовательных учреждениях округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа №11 традиционно стала площадкой для проведения конкурса. В финале муниципального этапа встретились лучшие представители отрядов ЮИД, представляющие школы Подольска.

Участники соревнуются в нескольких дисциплинах: фигурном вождении велосипеда, теоретическом экзамене по правилам дорожного движения и основах оказания первой доврачебной помощи. Знания ПДД оценивают сотрудники Госавтоинспекции, а навыки оказания медпомощи проверяют студенты Подольского филиала Московского областного медицинского колледжа.

Главными судьями на этапе фигурного вождения выступают выпускники и наставники отряда ЮИД «Зеленый свет» школы №11 — победители регионального этапа прошлых лет.

«Отряд нашей школы выиграл премию губернатора Московской области. На эти средства мы приобрели специальное оборудование для проведения конкурса по фигурному вождению велосипеда. Такое оснащение позволяет участнику чередовать быстрый и медленный темп движения и демонстрировать мастерство управления, которое обязательно пригодится в жизни», — рассказала руководитель отряда ЮИД «Зеленый свет» школы №11 Ирина Короткова.

Она добавила, что обновленная площадка помогает участникам лучше подготовиться к более сложным этапам соревнований.

Команда, занявшая первое место, представит Подольск на областном этапе конкурса в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.