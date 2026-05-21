Просто любил поезда: в тоннеле столичного метро нашли труп подростка

17-летний подросток захотел посмотреть на поезда в столичной подземке, но попал под один из составов и погиб, сообщает MSK1.RU .

Парень пришел на перегон между станциями «Сокольники» и «Красносельская» ночью. Вместе с ним был его 18-летний друг. Ребята хотели посмотреть на поезда, но все закончилось трагедией.

Когда 17-летний юноша открыл дверь, которая ведет в тоннель, его переехал поезд. Друг попытался вытащить его тело, но не смог. После этого он сбежал и не сообщил о ЧП.

В итоге 18-летний парень был оштрафован на 75 тысяч рублей.

