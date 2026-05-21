Экзема из-за жары: как снять зуд, вылечить пузырьки и не занести инфекцию

Врач Наумов: Жара и потливость могут стать причиной экземы на руках и ногах

Дисгидротическая экзема появляется на ладонях, пальцах и подошвах в виде плотных пузырьков с интенсивным зудом. Жара, повышенная потливость и длительный контакт с водой — главные провокаторы летних обострений. Пузырьки лопаются, кожа трескается, зуд становится невыносимым, и человек расчесывает конечности до крови, занося инфекцию. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Олег Наумов.

«Превентивная стратегия начинается с контроля потоотделения: легкие хлопчатобумажные перчатки при работе с бытовой химией, минимальный контакт с моющими средствами, тщательное просушивание кожи между пальцами после мытья», — объяснил Наумов.

По его словам, нельзя игнорировать триггеры — никель в украшениях, цитрусовые, шоколад и стресс у предрасположенных людей запускают обострения так же уверенно, как жара.

«Для снятия зуда без расчесывания помогает холодный компресс — он немедленно снижает интенсивность зуда и не травмирует кожу. Ежедневное применение эмолентов восстанавливает барьерную функцию кожи и снижает частоту рецидивов», — сказал врач.

Как посоветовал специалист, при появлении пузырьков — топические кортикостероиды короткими курсами строго по назначению врача. Самостоятельное вскрытие пузырей категорически запрещено: это прямой путь к бактериальной суперинфекции и многократному усилению воспаления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.