РФ и Беларусь проводят первую тренировку армий по управлению ядерными силами

Как рассказал президент РФ Владимир Путин, Россия и Белоруссия в четверг проводят первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Об этом сообщает ТАСС .

По словам главы государства, практические пуски баллистических и крылатых ракет будут проведены в ходе ядерных учений.

«Использование ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности нашего государства», — добавил Путин.

В Минобороны уточнили, что на втором этапе совместных учений ядерных сил выполнены практические пуски баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения с Беларусью, как и любые другие, — это сигнал.

