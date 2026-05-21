РФ и Беларусь проводят первую тренировку армий по управлению ядерными силами
Фото - © Дмитрий Макеев/РИА Новости
Как рассказал президент РФ Владимир Путин, Россия и Белоруссия в четверг проводят первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, практические пуски баллистических и крылатых ракет будут проведены в ходе ядерных учений.
«Использование ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности нашего государства», — добавил Путин.
В Минобороны уточнили, что на втором этапе совместных учений ядерных сил выполнены практические пуски баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения с Беларусью, как и любые другие, — это сигнал.
