В Турции задержали звезду сериала «Клюквенный щербет» Фейзу Дживелек

В Стамбуле в рамках антинаркотической операции задержали актрис Серенай Сарыкая и Фейзу Дживелек, певца Мабеля Матиза и других известных людей. Всего под стражу взяли 14 человек, сообщает Life.ru .

О задержаниях рассказала генеральная прокуратура стамбульского района Бакыркей. Речь идет о расследовании, связанном с производством, торговлей и употреблением наркотиков.

В рамках другого расследования, проведенного генпрокуратурой в отношении подозреваемых в торговле и производстве наркотиков, лиц, которые употребляют наркотики и способствуют их употреблению, были получены улики, на этом основании жандармерии Стамбула отдано указание провести задержание, обыск, биологическую экспертизу и дачу показаний 25 подозреваемых.

14 из них уже находятся под стражей. Среди задержанных — Фейза Дживелек, известная по сериалу «Клюквенный щербет», актриса и модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна, певцы Мабель Матиз и Беркай.

Ранее в ходе масштабной антинаркотической операции в Стамбуле задержали актера Бурака Дениза. В материалах дела также упоминается рэпер Эндер Эроглу, выступающий под псевдонимом Норм Эндер.

