В Мытищах наградили юных инспекторов школы №32

Команда школы №32 заняла второе место на муниципальном этапе слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2026», который состоялся 14 мая в Мытищах.

В награду школьникам вручили велосипеды. Подарки передали депутат Московской областной думы Денис Перепелицын и председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов.

Денис Перепелицын отметил, что школа №32 — одна из немногих в округе, где оборудован автогородок. Там дети закрепляют знания правил дорожного движения на практике с помощью велосипедов и других средств передвижения.

«Лето — это время активных игр на свежем воздухе, когда дети катаются на велосипедах, самокатах и скейтах. Однако многие выезжают на дороги, не зная правил. Статистика комитета по транспорту Московской областной думы показывает, что детский дорожно-транспортный травматизм остается на высоком уровне, и часто причина — незнание правил. Поэтому в летний сезон профилактика особенно важна», — прокомментировал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.