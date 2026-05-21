«Зай, ну что ты мне не подсказал»: автоледи чуть не сбила пешехода на переходе

В Москве автоледи чуть не сбила пешехода на переходе

Россиянка Елизавета (имя изменено) рассказала в соцсетях, что ее чуть на сбила иномарка на улице Вересаева в Москве, когда она шла по переходу.

Она уточнила, что за рулем Lexus сидела девушка, которая, скорее всего, надавила газ вместо тормоза. Елизавета сказала, что чудом успела отскочить.

По ее словам, иномарка проехала чуть дальше и автоледи поменялась с молодым человеком местами. Тогда девушка крикнула, чтобы объяснил подруге, что перед «зеброй» нужно тормозить. На что молодой человек ответил: «Вас что сбили?» После этого его подруга вылетела с водительского сидения, сказав: «Зай, ну что ты мне не подсказал».

Подписчики Елизаветы посоветовали ей обратиться в полицию. Они считают, что, возможно, у девушки нет водительских прав, а так как камер на дорогах столицы много, парочку можно найти и наказать.

