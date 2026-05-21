Жена депортированного из РФ Нурлана Сабурова продолжает шиковать в Москве

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, но его супруга продолжает развлекаться в Москве без него, сообщает «СтарХит» .

Диана Сабурова ходит по культурным столичным местам, посещает косметологов и гуляет с подругами. Она публикует в соцсетях фотографии из театров и салонов красоты. Также брюнетка отвечает хейтерам, которые злорадствуют по поводу выдворения ее мужа из РФ.

«Друзья, всем большое спасибо за поддержку! Хейтерам и тем, кто злорадствует и хайпует, — отдельный рахмет, развлекайтесь!» — написала она.

Тем временем ее супруг живет в Казахстане и дает выступления по всему миру, кроме России. При этом он хочет оспорить запрет. В России у комика осталась недвижимость и бизнес.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Решение было принято «в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

