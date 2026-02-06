Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Запрет вступил в силу 30 января, сообщает Baza.
Причиной запрета на въезд комика в страну стала не только критика спецоперации, но и нарушения закона в сфере миграции и налогов.
В мае прошлого года звезду стендапа оштрафовали на 5000 рублей за нарушение миграционного законодательства. Его обязали покинуть РФ, а затем въехать в страну по правилам.
В конце декабря 2025 года Сабуров должен был дать концерт в Обнинске Калужской области. Однако выступление отменили в последний момент. Жители уверены, что это произошло по просьбе общественников.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.