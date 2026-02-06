Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Запрет вступил в силу 30 января, сообщает Baza .

Причиной запрета на въезд комика в страну стала не только критика спецоперации, но и нарушения закона в сфере миграции и налогов.

В мае прошлого года звезду стендапа оштрафовали на 5000 рублей за нарушение миграционного законодательства. Его обязали покинуть РФ, а затем въехать в страну по правилам.

В конце декабря 2025 года Сабуров должен был дать концерт в Обнинске Калужской области. Однако выступление отменили в последний момент. Жители уверены, что это произошло по просьбе общественников.

