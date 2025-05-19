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Звездного комика Нурлана Сабурова оштрафовали на 5000 рублей за нарушение миграционного законодательства России, утверждает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, стендаперу нужно покинуть страну в установленные сроки.

Сабуров является гражданином Казахстана. Несмотря на продолжительную работу и жизнь в России, комик так и не получил российское гражданство.

В понедельник, 19 мая, Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево, сообщали СМИ. Комика отвозили в миграционный отдел полиции.

Ранее стендаперам Вячеславу Комиссаренко и Дмитрию Роману запретили въезд в РФ и лишили российского паспорта.