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Стендап-комикам Романову и Комиссаренко запретили въезд в Россию

Стендап-комикам Вячеславу Комиссаренко и Дмитрию Роману запрещен въезд в РФ. Также их лишили российского гражданства, сообщается на сайте ФСБ РФ.

Отмечается, что действия Романова и Комиссаренко создают угрозу национальной безопасности России.

«В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“ российское гражданство указанных лиц прекращено", - говорится в сообщении.

Ранее Минский горсуд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы. Он виновен по трем статьям уголовного кодекса страны, в том числе в клевете и оскорблениях белорусского президента Александра Лукашенко.