Комика Комиссаренко заочно приговорили к 6 годам тюрьмы за оскорбление Лукашенко

Минский горсуд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы. Он виновен по трем статьям уголовного кодекса страны, в том числе в клевете и оскорблениях белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает БелТА .

Комиссаренко нарушил статью 130 часть 1 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», статью 367 часть 2 «Клевета в отношении президента Республики Беларусь», статью 368 часть 1 «Оскорбление президента Республики Беларусь» УК РБ.

Суд постановил назначить комику шесть лет исправительной колонии общего режима. Дело рассматривалось в формате спецпроизводства — для людей, пребывающих за границей.

Слушания в Минском городском суде проходили с 24 декабря. Специальное производство началось в августе 2024 года.