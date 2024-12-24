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В Белоруссии заочно судят комика Комиссаренко за оскорбление Лукашенко

Минский городской суд начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении известного белорусского стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, которого обвиняют в оскорблении президента республики Александра Лукашенко, сообщается на сайте Верховного суда Белоруссии.

Специальное производство в отношении Комиссаренко за оскорбление и клевету в отношении президента страны следственный комитет начал в августе текущего года.

Комик обвиняется по ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента) и ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента) УК Республики Беларусь. По всем инкриминируемым статьям артисту грозит до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время Вячеслав Комиссаренко проживает за пределами России и Белоруссии.

Ранее ФНС заблокировала счета уехавшего из России комика Александра Долгополова, который высмеял теракт в Санкт-Петербурге, где был убит военкор Владлен Татарский.