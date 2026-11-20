Она родилась в 2017 году и быстро прославилась. Обычно бегемоты весят около 45 кг после рождения, а Фиона весила всего 13 кг.

Бегемотиха набирала вес. Снимки чудом выжившей малышки в соцсетях привлекли в зоопарк тысячи туристов.

«За всю свою жизнь я не встречал животного, которое было бы так любимо», — рассказал директор зоопарка Цинциннати.

Несколько дней назад в вольер Фионы упала вязаная шапка, и любопытная бегемотиха проглотила ее. Спасти животное не удалось. Фионе было девять лет.

Ранее сообщалось, что зоологи со всего мира пытаются спасти 80 бегемотов из Колумбии — потомков животных, которые когда-то принадлежали всемирно известному наркобарону Пабло Эскобару.

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