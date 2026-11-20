Всемирно известная бегемотиха Фиона умерла, проглотив шапку посетителя
Всемирно известная бегемотиха Фиона умерла, проглотив шапку посетителя в зоопарке Цинциннати в Соединенных Штатах, сообщает РЕН ТВ.
Она родилась в 2017 году и быстро прославилась. Обычно бегемоты весят около 45 кг после рождения, а Фиона весила всего 13 кг.
Бегемотиха набирала вес. Снимки чудом выжившей малышки в соцсетях привлекли в зоопарк тысячи туристов.
«За всю свою жизнь я не встречал животного, которое было бы так любимо», — рассказал директор зоопарка Цинциннати.
Несколько дней назад в вольер Фионы упала вязаная шапка, и любопытная бегемотиха проглотила ее. Спасти животное не удалось. Фионе было девять лет.
Ранее сообщалось, что зоологи со всего мира пытаются спасти 80 бегемотов из Колумбии — потомков животных, которые когда-то принадлежали всемирно известному наркобарону Пабло Эскобару.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.