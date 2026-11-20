Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом
Президент РФ Владимир Путин, завершивший двухдневный визит в Китай, прибыл с рабочим визитом в Душанбе, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Ил-96, в котором летел президент России, приземлился в аэропорту Душанбе.
Посетить Таджикистан российского лидера пригласил президент страны Эмомали Рахмон.
19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне встретились лидеры России, Китая и США. Такого формата раньше не было. Итогом стала «Декларация глав государств России, Китая и США о мире».
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.