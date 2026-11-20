Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы в будущем провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым он не смог встретиться во время поездки в Азию, пишет ТАСС .

Он отметил, что «отношения сохраняются, несмотря на то, что встретиться не удалось.

«Было слишком много встреч. Это бы не получилось. В какой-то момент мы проведем эту встречу», — заявил он.

19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне встретились лидеры России, Китая и США. Такого формата раньше не было. Итогом стала «Декларация глав государств России, Китая и США о мире».

В материале РИАМО — разбираем документ и рассказываем, о чем Владимир Путин сказал на пресс-конференции после встречи.

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