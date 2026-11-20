Мошенники придумали новую схему обмана. От имени Госавтоинспекции и Федерального казначейства злоумышленники стали рассылать россиянам сообщения о необходимости повторной оплаты штрафов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

В письмах сообщается, что ранее оплаченный штраф или госпошлина якобы не были корректно учтены после обновления системы.

Далее предлагается еще раз провести платеж или оплатить небольшую комиссию за подтверждение операции через фишинговую ссылку, чтобы не образовалась задолженность.

Эксперты напоминают, что государственные ведомства и Федеральное казначейство никогда не будут требовать повторной оплаты через сторонние ссылки или перевода комиссий за подтверждение транзакций.

Ранее сообщалось, что под видом раннего доступа к GTA VI и версий для смартфонов злоумышленники могут распространять вредоносные программы и поддельные страницы оплаты.

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