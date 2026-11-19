В ДНР за день в результате атак ВСУ погиб человек Происшествия 19 ноября 2026 23:56

За день при атаках на ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

Кроме того, еще четверо, из которых двое детей, получили ранения. Отмечается, что повреждения получили 12 жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры, автобус, грузовой и два легковых автомобиля в Горловке, Новоазовском и Старобешевском муниципальных округах. Ранее Следственный комитет России квалифицировал как террористические акты серии ударов, нанесенных украинскими вооруженными формированиями по объектам гражданской инфраструктуры на территории Московской области и Донецкой Народной Республики. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.