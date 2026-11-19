Самолет рухнул на оживленную трассу в Мексике

Самолет рухнул на оживленную трассу в Мексике и загорелся, сообщает SHOT .

По предварительной информации самолет Piper Malibu 46 потерял мощность двигателя во время взлета из аэропорта Норте, пробил ограждение и вылетел на трассу Монтеррей — Нуэво-Ларедо.

На опубликованных кадрах видно, как самолет влетает на трассу, где в это время едет много машин. После этого воздушное судно загорается.

На борту находились 2 пилота и 4 пассажира. Все выжили.

Ранее сообщалось, что при крушении военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области погибли 19 человек.

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