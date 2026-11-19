В Дагестане машина охотника утонула в песке на побережье Каспия

В Дагестане на побережье Каспийского моря в песок ушла машина охотника. Автомобиль застрял во время прилива и утонул в песке, сообщает SHOT .

Мужчина успел покинуть салон и вынести вещи до того, как машина утонула. На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство полностью увязло в песке.

Достать машину получилось только через четыре дня. Для этого привлекли экскаватор, а машину вытаскивали по частям.

Других подробностей о происшествии не приводится.

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