«Да, планирую сниматься в кино. В постельных сценах. Единственное, что меня туда не приглашают», — сказал он на 15-й церемонии вручения премии «Событие года», куда пришел со своей возлюбленной Екатериной Гусевой.

При этом Дибров уточнил, что хотел бы принять участие в такой сцене вместе со своей возлюбленной.

Гусева добавила, что сейчас ее избранник активно худеет и планирует начать качаться. По ее словам, после таких преображений его точно пригласят в кино.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров рассказал в шоу «Перезарядка», что обеспокоен результатами обследований. По его словам, врач сообщил, что у него еще не цирроз, но он уже начинается.

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