В этом году конкурс посвящен Году народного единства народов России и 65-летию со дня первого полета человека в космос — полета Юрия Гагарина.

На церемонию приглашены известные представители культуры и искусства, общественные и государственные деятели, а также ветераны ВКС.

«За более чем 10 лет ежегодное творческое соревнование — фотоконкурс „Я служу в ВКС!“ — приобрело большую популярность и открыло немало ярких талантов среди военнослужащих, гражданского персонала Воздушно космических сил России и членов их семей. Главное, что участники конкурса не ставят перед собой задачу снять красиво — они стремятся показать правду о ежедневной, трудной и весьма ответственной службе в ВКС России», — отметил спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швыдкой.

Прием работ проходил с 1 февраля по 1 октября 2026 года. Всего на конкурс поступило свыше 1400 работ от более чем 200 участников из 31 региона страны, в том числе из Карачаево-Черкесской Республики, Приморского края, Архангельской, Иркутской, Московской и Ярославской областей, а также из городов федерального значения — Москвы, Санкт Петербурга и Севастополя.

«Представленные в этом году работы — не просто снимки, а взгляд изнутри: честный, собранный, по военному точный. В них чувствуется ответственность и понимание того, что такое долг. Особенно ценно, что авторы не стремятся к внешней эффектности: они показывают будни службы, лица товарищей, родные гарнизоны — то, что и составляет настоящую, живую историю ВКС. Такие кадры укрепляют чувство единства и гордости за наше Отечество», — рассказала куратор конкурса Анна Николаевна Афзалова.

В 2026 году конкурс проводится в шести номинациях: «В жизни есть место подвигу», «Не стареют душой ветераны», «Гарнизонные будни», «Сила оружия», «Юнармия» и «Приз зрительских симпатий». Также будет вручен главный приз — Гран при.

Работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли:

Мария Владимировна Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России, кандидат исторических наук;

Артур Валерьевич Орлов, председатель правления Общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Герой Российской Федерации;

Светлана Ирековна Ишмуратова, двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе, полковник;

Илья Олегович Лазарев, директор по визуальному контенту ТАСС;

Татьяна Александровна Судец, советская и российская телеведущая и диктор телевидения, заслуженная артистка Российской Федерации;

Татьяна Александровна Самарская, директор Студии военных художников имени М. Б. Грекова, почетный член Российской академии художеств;

Владимир Сергеевич Лужбин, начальник Центрального офицерского клуба Воздушно космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Председателем конкурсной комиссии выступил Владимир Андреевич Байкин, председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, кандидат технических наук, генерал майор.

«В жюри мы смотрим не только на композицию и свет. Для конкурса „Я служу в ВКС!“ важнее всего содержание и достоверность: в кадре не должно быть нарочитой театральности — важна правда службы. В этом году мы увидели именно такие работы: спокойные, честные, без лишних эффектов. Отдельно отмечу рост качества в номинации „Гарнизонные будни“: авторы научились видеть значимое в повседневном. Это и есть настоящая документальная фотография. Поздравляю лауреатов и надеюсь, что конкурс и дальше будет открывать новые имена и показывать настоящую жизнь ВКС», — поделилась член жюри, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе, двукратная олимпийская чемпионка, полковник Светлана Ирековна Ишмуратова.

Режиссером торжественной церемонии станет заслуженный работник культуры Российской Федерации Динарит Николаевич Демченко.

Информационными партнерами конкурса в этом году выступили:

Информационное агентство ТАСС;

«Российская газета» (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации);

Телеканал «Звезда»;

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО);

Столичная газета «Вечерняя Москва»;

Национальный авиационный журнал «Крылья Родины»;

Информационное агентство «Ветеранские вести».

Лучшие работы будут представлены на выставках, которые Центральный офицерский клуб Воздушно космических сил организует по всей России в течение 2026–2027 годов.

Фотоконкурс «Я служу в ВКС!» — ежегодное мероприятие ЦОК ВКС. В конкурсе могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители; ограничений по возрасту и месту жительства нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.