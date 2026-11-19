В школе № 8 состоялась встреча с заместителем городского прокурора Юрием Жуковым. Он рассказал старшеклассникам о том, как злоумышленники вовлекают подростков в преступную деятельность через интернет и телефон, сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание было уделено схеме «агента спецслужб», когда под видом сотрудников правоохранительных органов предлагают подросткам помочь в предотвращении преступлений, а на самом деле заставляют совершать противоправные действия. Также Юрий Жуков предупредил о новом способе обмана — обвинении в спонсировании ВСУ при покупке контента в онлайн-играх.

Прокурор подчеркнул: чтобы не стать жертвой мошенников, нужно сразу прекратить разговор с незнакомцами и рассказать обо всем родителям или учителям. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов никогда не используют видеозвонки для выяснения личных данных.