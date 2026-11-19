В нескольких городах Германии отменили традиционные рождественские ярмарки. Причиной стала нехватка денег в муниципальных бюджетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Также это связано с дорогостоящими требованиями к безопасности, строительными работами.

В частности, в городе Кирххайм под Мюнхеном рождественский базар отменили из-за резкого падения налоговых поступлений.

Кроме того, в Берлине не будет популярной ярмарки Berliner Wintertraum из-за бюрократических сложностей с согласованием новой площадки у главного вокзала.

Ранее на фоне риска нехватки газа в предстоящую зиму Минэкономики Германии подготовило законопроект о возврате в эксплуатацию старых угольных электростанций.

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