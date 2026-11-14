На фоне риска нехватки газа в предстоящую зиму Минэкономики Германии подготовило законопроект о возврате в эксплуатацию старых угольных электростанций. Издержки на содержание таких станций предлагается переложить на конечных потребителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tagesspiegel.

В настоящее время немецкие газохранилища заполнены всего на 58%, а этого запаса критически мало. Ассоциация операторов хранилищ ФРГ INES допускает, что при суровой зиме запасы газа в стране иссякнут уже в январе.

В проекте также указано, что станции из сетевого резерва либо те, для которых запрет на сжигание угля вступит в силу в 2026, 2027 и, возможно, 2028 году, смогут выдать дополнительные мощности по выработке электроэнергии не позднее конца марта 2028 года. Операторов, как пишет издание, обяжут держать в готовности персонал и топливо, а затраты компенсируют через сетевые сборы за счет потребителей. В министерстве рассчитывают, что уголь и мазут позволят экономить газ и сдерживать цены на электричество — их поставки не зависят напрямую от кризисных регионов.

Представитель «Зеленых» Михаэль Кельнер заявил, что министерство «забывает заполнить хранилища и в панике откапывает старые мазутные и угольные станции», а сама идея «примерно так же хороша, как кататься летом на лыжах». Он напомнил, что резервы угольных электростанций нужны для чрезвычайных ситуаций, а не для вмешательства в рынок при высоких ценах. В СДПГ, со своей стороны, усомнились, что документ соответствует нормам ЕС и климатическим целям.

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