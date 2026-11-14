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В Зеленограде школьника избили одноклассники за подсказку учителю на контрольной

Происшествия
Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

В одной из школ Зеленограда подросток подвергся нападению со стороны одноклассников после того, как честно предупредил педагога об ошибке в бланках контрольной работы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во время контрольной работы. Учительница раздала ученикам листы с заданиями.

На их оборотной стороне по недосмотру оказались напечатаны правильные ответы. Мальчик решил указать преподавателю на эту оплошность, в результате чего педагог заменил бланки всему классу на варианты без подсказок.

Сразу после звонка с урока недовольные таким поступком сверстники настигли школьника в коридоре и устроили потасовку. Они нанесли парню телесные повреждения. 

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Врачи зафиксировали у ребенка ушиб грудной клетки и назначили ему амбулаторное лечение.

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