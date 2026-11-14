В Мытищах готовят к открытию главный каток и уже заливают первый лед

Зима еще не вступила в свои права, а у ДК «Яуза» вовсю идет подготовка к открытию главного катка округа. Специалисты уже устанавливают каркас будущего шатра, а на площадку ложатся первые слои льда — пока тонкие и хрупкие, но именно сейчас, в эти дни, здесь закладывается основа будущего зимнего праздника. Работа кипит: совсем скоро на месте строительной площадки засияет гладкая ледовая арена.

Пятый год подряд главный каток округа будет радовать жителей возле ДК «Яуза». Его площадь составит порядка 1600 квадратных метров. А всего в округе будут работать еще 19 катков — их зальют при устойчивых морозах и снежном покрове.

Как и в прошлом году, на катке развернется большая спортивная жизнь: еженедельно будут проходить бесплатные спортивные тренировки по фигурному катанию и хоккею. Также запланированы мероприятия к Новому году и Рождеству.

Самый главный день — 1 декабря. Именно тогда каток у ДК «Яуза» торжественно откроется большим праздником.

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