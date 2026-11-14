Ложь о безопасной альтернативе: Онищенко объяснил опасность электронных сигарет

Электронные сигареты не являются безопасной заменой классическому табаку и провоцируют развитие пневмонии, известной как болезнь вейперов. Об этом заявил в интервью RT эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, утверждения о том, что вейпы помогают отказаться от курения, не соответствуют действительности. Устройства служат инструментом для вовлечения в зависимость детей и подростков.

Онищенко подчеркнул, что никотин встраивается в обмен веществ подобно наркотическим средствам. Действующие в стране полумеры по ограничению продаж электронных курительных систем назвал позорным компромиссом.

Академик положительно оценил инициативы отдельных региональных властей по запрету реализации вейпов. Однако он предупредил, что при сохранении торговли хотя бы в части субъектов РФ продавцы найдут каналы для их повсеместного сбыта.

Кроме того, эксперт раскритиковал табачные корпорации за стремление к прибыли в ущерб здоровью детей. Он призвал к самой строгой ответственности в отношении врачей, публично оправдывающих использование вейпов.

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