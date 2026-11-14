USD
Доллар США
82,15
-1.00 %
EUR
Евро
91,03
-1.41 %
CNY
Китайский Юань
12,31
-0.69 %
GBP
Фунт стерлингов
108,75
-1.33 %

На подлете к Москве уничтожили три беспилотника

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что 14 ноября на подлете к городу уничтожены три вражеских беспилотника.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На момент публикации заметки информации о разрушениях не поступало.

Компетентные органы держат ситуацию на контроле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.