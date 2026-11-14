Китайский производитель игрушек Pop Mart намерен компенсировать снижение мирового спроса на кукол Лабубу за счет диверсификации ассортимента, производства полнометражного кино и открытия новых парков развлечений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post и фондового аналитика Morningstar Джеффа Чжана.

Эксперт полагает, что ключевой задачей компании становится удержание покупательского внимания к флагманским образам на зарубежных рынках в условиях непредсказуемой динамики продаж отдельных персонажей. Взяв за образец стратегии глобальных франшиз уровня Barbie и Hello Kitty, бренд в партнерстве со студией Sony Pictures Entertainment приступил к работе над полнометражной картиной о Лабубу.

Также компания готовится масштабировать сеть парков Pop Land внутри КНР и за рубежом в дополнение к одной уже работающей площадке в Пекине.

По оценке Чжана, зарубежная выручка корпорации стабилизируется к 2027 году. Однако кинорелизы и парки аттракционов останутся вспомогательными направлениями и выйдут на ощутимую доходность лишь спустя несколько лет.

Бурный международный рост Pop Mart затормозился после спада ажиотажа вокруг Лабубу и проседания розничных продаж. На закрытии торгов 13 ноября на Гонконгской фондовой бирже котировки компании снизились до 142,1 гонконгского доллара (примерно 18,12 доллара США), что почти на 60% ниже августовского максимума 2025 года в 337,1 гонконгского доллара (около 42,98 доллара).

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.