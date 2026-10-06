СК возбудил уголовные дела о теракте после ударов ВСУ по Подмосковью и ДНР

Следственный комитет России квалифицировал как террористические акты серии ударов, нанесенных украинскими вооруженными формированиями по объектам гражданской инфраструктуры на территории Московской области и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ночь на 6 октября массированный налет беспилотников пришелся на жилой сектор Подмосковья. Падения дронов привели к разрушениям частных построек, хозяйственных блоков и возгораниям автомобилей.

Воздушное нападение унесло жизни двух мужчин. Смертельные ранения зафиксированы в солнечногорской Радумле и в Домодедове. Помимо этого, в различных подмосковных муниципалитетах за медицинской помощью обратились девять пострадавших жителей.

В это же время в ДНР под прицелом оказался общественный транспорт. В Калининском районе Горловки удар был нанесен украинскими боевиками прямо по рейсовому пассажирскому автобусу. В результате восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Главное следственное управление СК России инициировало уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Криминалисты и следователи устанавливают технические характеристики и марки примененных летательных аппаратов, формируют доказательную базу и ведут работу по поиску конкретных исполнителей и командиров ВСУ, отдавших приказы об атаках на мирных граждан.

Утром 6 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Подмосковья 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. В семи муниципалитетах были повреждены 47 частных домов — в Ступине, Наро-Фоминске, Дмитрове, Домодедове, Истре, Серпухове и Волоколамске.

По словам Воробьева, два человека погибли, девять получили ранения.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил губернатор Московской области.

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