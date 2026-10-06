Губернатор: количество погибших при атаке БПЛА на Подмосковье выросло до двух
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Количество погибших во время одной из самых крупных атак беспилотников ВСУ на Подмосковье выросло до двух. В домодедовском Барыбине сотрудники МЧС нашли под завалами разрушенного частного дома 71-летнего жителя, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
В доме была женщина, она ранена. Еще подтвердилась гибель 20-летнего молодого человека в Радумле г. о. Солнечногорск.
«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор в своем канале в МАКС.
В семи муниципалитетах были повреждены 47 частных домов — в Ступине, Наро-Фоминске, Дмитрове, Домодедове, Истре, Серпухове и Волоколамске.
В селе Лобаново в городском округе Домодедово повреждения получили четыре квартиры в многоэтажке. Были выбиты окна и остекление лоджий. Людей не ранило. Эвакуация оказалась не нужна. Пострадали и окна находящейся неподалеку котельной.
Были повреждены 3 машины — 2 в Истре и 1 в Ступине. В деревне Литвиново городского округа Солнечногорск произошло небольшое возгорание на территории склада. Огонь уже потушили.
На пострадавших территориях работают сотрудники экстренных и коммунальных служб.
«Сейчас важно как можно быстрее помочь людям и приступить к восстановлению поврежденных домов. Все необходимые поручения главам муниципалитетов и профильным службам даны», — подчеркнул Воробьев.
Ранее Воробьев сообщал, что ночью были сбиты 185 БПЛА ВСУ. На местах происшествий работают сотрудники служб.
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