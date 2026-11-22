В цирке Томска конструкция рухнула на качели с детьми: две девочки в больнице

В Томске конструкция со световым оборудованием сорвалась с высоты и упала на подвесные качели. На них в этот момент находились дети — двух несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Инцидент произошел в одном из цирков города во время перерыва между отделениями. Посетителям предлагали за отдельную плату прокатить детей на воздушных качелях прямо под куполом шатра.

В разгар катания крепление с прожекторами обрушилось вниз и задело аттракцион.

По предварительной информации, на качелях находились две девочки в возрасте четырех и восьми лет. После случившегося пострадавших отправили в больницу для медицинского обследования.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Параллельно проверку организовала прокуратура. Сотрудникам ведомства предстоит изучить техническое состояние цирковых конструкций и соблюдение норм безопасности при организации аттракциона для детей.

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