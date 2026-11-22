Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как неадекватное состояние руководителей министерств обороны ФРГ и Великобритании Бориса Писториуса и Уэза Стритинга на фоне их заявлений об ударах украинских войск по российской территории. Дипломат отказался подробно разбирать эти высказывания, сообщает ТАСС .

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Вести» Лавров пояснил, что не считает возможным комментировать слова политиков, которые, по его оценке, находятся в неадекватном состоянии.

Поводом для такого ответа послужила дискуссия в Брюсселе на встрече контактной группы по поставкам вооружений Киеву. Во вторник перед началом заседания заместитель министра обороны США Элбридж Колби указал, что дальнобойные удары ВСУ вглубь российской территории не приближают завершение конфликта, а, наоборот, с высокой долей вероятности лишь сильнее сплотили российское общество.

Выступая в тот же день на итоговой пресс-конференции, Писториус назвал критику таких действий Киева «глупым делом». Позднее глава Минобороны Германии оправдался тем, что отвечал представителю прессы на неродном для себя английском языке, из-за чего подобрал неудачную формулировку, и принес Колби официальные извинения.

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