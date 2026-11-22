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Около 20 людей заблудились в аномальном урочище Шушмор под Москвой

Порядка 20 человек потерялись с начала года в лесной аномальной зоне Шушмор во Владимирской области, после чего в это место начали ездить охотники за паранормальными явлениями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Лесной массив рядом с муниципальным округом Шатура в Московской области превратился в популярную точку притяжения для поклонников мистики. Как рассказывают жители ближайшей деревни, именно им регулярно приходится помогать заблудившимся путникам выбраться из чащи.

Посетители этой местности сообщают о необъяснимых явлениях: стволах деревьев необычной изогнутой формы, внезапных сбоях в работе навигаторов и неожиданной остановке двигателей автомобилей прямо посреди леса.

Старожилы объясняют происходящее наследием древних языческих святилищ. Согласно местным преданиям, в прошлом на этих землях обитал так называемый озерный народ, почитавший языческих богов, а отголоски старых культов сохраняются до наших дней. Сталкеры периодически замечают на ветвях деревьев подношения неведомым божествам.

Первый организованный поход исследователей паранормального намечен на середину декабря. Участники экспедиции рассчитывают пешком дойти до озера Смердячьего, разбить лагерь среди искривленных деревьев и осмотреть заброшенный храм.

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