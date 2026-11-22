Автор сказок о Хоме и Суслике Альберт Иванов скончался на 89-м году жизни

Писатель и сценарист Альберт Иванов, получивший известность благодаря сказкам о Хоме и Суслике, умер в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС сообщили в окружении мастера.

«Не стало Альберта. Это произошло в субботу (21 ноября — ред.)», — сказала собеседница агентства.

Иванов родился в 1938 году в Московской области. Он учился на сценарном факультете ВГИКа, а позже работал редактором на «Мосфильме». По его сценариям вышли мультфильмы «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох». Кроме того, он написал сценарии для картины «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!» и «Поговорим, брат…».

Наибольшую славу Иванову принесли книги о приключениях Хомы и Суслика. Суммарный тираж его произведений превысил 15 млн экземпляров.

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