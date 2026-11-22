Не признал вину, но остался без авто: джип за 4 млн изъяли у жителя Подмосковья

У автолюбителя, который дважды отказался проходить медицинское освидетельствование, конфисковали джип стоимостью около 4 млн рублей. Машина ушла в доход государства, сообщили в прокуратуре Москвы.

34-летний мужчина знал, что по решению суда лишен права управлять транспортными средствами и садиться за руль ему нельзя. Тем не менее он снова умышленно нарушил закон. На своем Land Rover он приехал на АЗС на улице Яблочкова, где его остановил инспектор.

У водителя были признаки опьянения, и ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Он отказался. В суде подсудимый вину не признал и заявил, что за рулем якобы был его друг. Однако доказательств, представленных стороной обвинения, хватило для вынесения обвинительного приговора.

В итоге мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Суд приговорил его к 350 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. С учетом позиции прокурора принадлежащий осужденному автомобиль стоимостью более 4 млн рублей конфискован в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.

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