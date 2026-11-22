Крупный пожар охватил гостиничный сектор на побережье Занзибара, где проживали в том числе путешественники из России. Из зоны возгорания в экстренном порядке вывезли почти 200 постояльцев, сообщает Telegram-канал SHOT .

По словам российских отдыхающих, пожар произошел накануне в дневное время на территории популярного курорта Нунгви. Он стремительно перекинулся на плотно стоящие вдоль берега Индийского океана постройки.

В общей сложности пламя затронуло шесть объектов размещения: гостевой дом, два четырехзвездочных отеля, а также три гостиницы. Кроме того, огонь полностью уничтожил четыре ресторана и 40 торговых точек.

Из подвергшихся возгоранию гостиниц в другие отели оперативно расселили 183 туриста. По предварительным сведениям, никто из граждан России не пострадал.

Как отмечают очевидцы, часть гостиничных зданий получила незначительные повреждения. Их восстановление не займет много времени.

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