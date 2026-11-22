В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту стрельбы в воздух, которую устроили участники свадебного торжества. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях накануне, сообщает Telegram-канал « Подъем ».

На кадрах видно, как автомобили Lada Priora и внедорожник перекрыли движение в одном из жилых дворов Сургута. По свидетельствам очевидцев, компания молодых людей вела стрельбу в воздух на протяжении примерно 20 минут.

Своими действиями люди сильно напугали местных жителей и прохожих.

22 ноября сотрудники городской полиции отчитались о поимке подозреваемых и обнародовали ролик с их публичными извинениями. На допросе задержанные пояснили, что открыли огонь исключительно ради того, чтобы «показаться крутыми». Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве. Изъятое у фигурантов оружие передано специалистам на экспертизу.

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