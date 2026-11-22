Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом и двумя грузовиками на М-10

Солнечногорская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии с автобусом и двумя грузовиками, а также с тремя пострадавшими. ДТП случилось на 52-м километре автодороги М-10 «Россия» в городском округе Солнечногорск, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области .

Надзорное ведомство также следит за ходом доследственной проверки и за тем, какое процессуальное решение примут по ее итогам.

По предварительным данным, авария произошла 22 ноября около 06:40. Водитель грузового автомобиля совершил попутное столкновение с автобусом. От удара автобус врезался в другой грузовик.

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, а также водитель грузовика. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В каком состоянии находятся пострадавшие, на момент публикации заметки неизвестно.

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