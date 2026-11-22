«События на борту судна <…> в Финском заливе носят серьезный характер. Я поддерживаю тесный контакт с руководством Финляндии по вопросам внешней политики и безопасности, силами обороны и пограничной службой, а также проинформировал наших ключевых партнеров и союзников об инциденте», — написал Стубб.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы, на грузовое судно напали с применением БПЛА. Судно шло в Калининград.

По данным осведомленного источника, на борту находились лакокрасочные материалы.

Ранее сообщалось, что к атакованному вражескими дронами сухогрузу подошло спасательное судно.

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