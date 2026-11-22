Власти американского штата Калифорния инициировали проверку в отношении корпорации Nvidia по подозрению в нарушении уголовного законодательства. Прокуратура изучает возможные нелегальные поставки чипов в Китай, а также вероятное введение в заблуждение акционеров и общественности, сообщает РБК со ссылкой на интервью генерального прокурора штата Роба Бонты для Bloomberg.

Он пояснил, что корпорация или ее бывший руководитель Дженсен Хуанг могли нарушить сразу несколько законов штата. На данный момент разбирательство находится на раннем этапе без каких-либо окончательных заключений. 19 ноября прокуратура направила компании официальный запрос на предоставление документов.

Глава надзорного ведомства отметил, что расследуемые эпизоды необязательно связаны с громким скандалом вокруг предполагаемых связей Хуанга с Элис Хуанг — бывшей сотрудницей сингапурской фирмы Megaspeed, которую подозревают в работе на китайскую разведку. Бонта также признал, что проверка может вовсе не подтвердить наличие правонарушений.

Однако, если вина компании будет доказана, суд может принудить Nvidia вернуть всю прибыль, извлеченную из незаконного экспорта чипов, и наложить запрет на подобную деятельность в дальнейшем. Кроме того, генпрокурор допустил возбуждение уголовного дела, что грозит производителю крупными финансовыми штрафами.

Хуанг, бессменно руководивший корпорацией со дня ее основания, оставил пост 12 ноября на фоне шпионского скандала. Поводом стали подозрения в его близких отношениях с гражданкой КНР Элис Хуанг, ранее работавшей корреспондентом CCTV и возглавлявшей Megaspeed International. Американские спецслужбы считают ее агентом китайской разведки.

После серии публикаций о связях с однофамилицей предприниматель признал факт супружеской измены, не назвав имени избранницы. Вскоре после этого СМИ со ссылкой на корпоративные источники сообщили о его романе с подчиненной. Позднее стало известно о третьей любовнице топ-менеджера.

Спустя несколько дней после отставки Хуанг выразил готовность вернуться к управлению, если совет директоров посчитает это целесообразным для акционеров, коллектива, бизнеса и США. Идею его возвращения поддержала часть сотрудников и инвесторов, однако председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что отставка уже принята и пересматривать это решение в ближайшее время не планируется.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.