Shaman заявил, что готов снова выступить в КНДР по приглашению Ким Чен Ына

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как Shaman, собирается снова приехать с концертом в КНДР. Там он уже выступал дважды, и оба раза по личному приглашению лидера республики Ким Чен Ына. Об этом музыкант рассказал в интервью ТАСС .

«Два раза я там был. И еще раз — да. Тут, конечно, главное — не частить, чтобы не заскучал слушатель. Очень приятно, что это было по личному приглашению товарища Ким Чен Ына», — сказал Shaman.

По словам Дронова, он лично познакомился с Ким Чен Ыном и жал его руку. По его мнению, высший руководитель КНДР относится к нему уважительно.

По словам Дронова, в северокорейских школах русский язык изучают по его песням. Артист признался, что гордится этим. О конкретных сроках возможных гастролей Shaman не сообщил.

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