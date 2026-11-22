Ученые из совместного российско-китайского Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне создали ИИ-модель, способную находить в опухоли клетки с признаками устойчивости к препаратам. Об этом ТАСС рассказал соруководитель совместной лаборатории биоинформатики и инженерной биологии МГУ-ППИ, профессор кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Шайтан.

Решение разработали специалисты межуниверситетской лаборатории по биоинформатике и инженерной биологии, открытой на базе МГУ-ППИ в 2025 году. По словам ученого, опухоль складывается из неоднородной популяции клеток. Большинство из них может отвечать на препарат, но часть клеток сохраняет устойчивость, снижая эффективность лечения и повышая риск рецидива. Традиционные методы анализа такие особенности отдельных клеток часто оставляют незамеченными. Именно поэтому, отметил Шайтан, была создана модель scRADAR, которая делит клетки опухоли по признакам лекарственной чувствительности и устойчивости.

Клетки одной опухоли различаются активностью генов, метаболизмом и работой внутриклеточных сигнальных путей, и эти различия влияют на отклик на противоопухолевые препараты. Новая система учитывает все эти параметры, анализирует биологические процессы в каждой клетке, принимает во внимание механизм действия лекарства и прогнозирует, будет клетка чувствительной или устойчивой. Кроме того, модель помогает находить молекулярные особенности, связанные с возможной резистентностью.

Для обучения использовались открытые данные секвенирования РНК отдельных опухолевых клеток с метками чувствительности или устойчивости к препаратам. Затем систему проверили на клетках из девяти наборов данных, охватывающих пять видов онкозаболеваний: немелкоклеточный рак легкого, рак молочной и предстательной желез, плоскоклеточный рак полости рта и хронический лимфолейкоз. Средняя точность классификации на тестовых данных составила 95,3%, сообщил Шайтан. Результаты опубликованы в журнале PLOS Computational Biology.

Фестиваль «Наука 0+» проходит в России и за рубежом с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего и является главным событием Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. В Китае постоянной площадкой служит Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, первому совместному вузу двух стран этой осенью исполняется десять лет. 18 ноября его посетил Владимир Путин, встретившийся с преподавателями и студентами.

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