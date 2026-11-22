ЕС и США заплатили более 200 млн долларов за обслуживание яхт миллиардеров из РФ

Страны Европы и Соединенные Штаты израсходовали как минимум 200 млн долларов на поддержание в рабочем состоянии задержанных яхт, принадлежащих российским миллиардерам. После введения западных санкций в 2022 году под ограничения попали порядка 700 политических деятелей и предпринимателей, включая десятки долларовых миллиардеров, сообщает Telegram-канал Mash .

Яхты оказались наиболее уязвимыми активами, поскольку в тот момент находились на зимовке в европейских и зарубежных маринах. Часть из них подверглась аресту, а остальные получили статус замороженных.

В последнем случае собственники формально сохраняют право владения, однако не могут управлять имуществом. При этом арестованные объекты власти стараются оперативно реализовать с молотка.

С 2022 года под санкционные меры попали в общей сложности 11 суперъяхт. Подавляющее большинство из них по-прежнему остается в портах задержания — преимущественно на средиземноморских верфях Испании и Италии, а также у причалов Лондона и Гамбурга.

Ежегодная эксплуатация такого судна требует вложений в размере примерно 10% от его рыночной цены, поэтому после конфискации расходы на оплату стоянки, работу экипажа, технический сервис и страхование ложатся на государственный бюджет.

Согласно подсчетам Mash, совокупные траты на обслуживание всех 11 судов составили от 285 до 325 млн долларов. В частности, Италия направила не менее 52 млн на содержание Sailing Yacht A и Lady M, а Вашингтон выделил 50 млн на Amadea и Tango. Расходы Франции на Amore Vero оцениваются в диапазоне от 25 до 50 млн, Германии на Dilbar — от 11 до 28 млн, а власти Антигуа потратили на Alfa Nero от 3 до 4 млн долларов.

В то же время за часть судов — например, за Phi, Crescent и Royal Romance — счета по-прежнему оплачивают сами владельцы. Несмотря на запрет финансовых транзакций в рамках санкций Евросоюза, для базового технического обеспечения замороженных активов предусмотрены официальные исключения.

Российские бизнесмены продолжают исправно покрывать эти издержки по двум причинам. Они рассчитывают в перспективе вернуть суда в свое распоряжение и добиться компенсации потраченных средств в судебном порядке.

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