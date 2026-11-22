Россиянин Дмитрий опубликовал на своей странице в социальных сетях видеозапись спасения домашнего питомца, забравшегося на самую верхушку высокого дерева во дворе жилого дома. В описании публикации он указал, что кот в полном порядке.

Судя по кадрам, снятым на экшн-камеру от первого лица, мужчина в кислотно-зеленой куртке, защитном шлеме с визором и со страховочным снаряжением поднялся по стволу и тонким ветвям на высоту примерно седьмого-восьмого этажа соседних панельных домов. Внизу у основания дерева и припаркованных во дворе автомобилей за происходящим наблюдали прохожие и хозяева животного.

Когда мужчина добрался до ветки, где сидел черно-белый питомец, снизу ему предложили потрясти дерево, чтобы поймать животное внизу. Однако мужчина отверг эту идею.

Он уточнил у собравшихся кличку питомца. Стоящие внизу владельцы животного ответили, что его зовут Мурзик, хотя сам промышленный альпинист в ходе разговора ласково называл животное Муркой и Мурочкой.

Находясь на большой высоте, мужчина раскрыл черную сумку с желтой окантовкой и начал спокойно уговаривать перепуганного питомца забраться внутрь. Он попросил животное посмотреть ему в глаза и довериться. В ходе «диалога» с питомцем мужчина признался, что у него дома тоже живет кошка и на такой высоте ему самому не менее страшно, но вместе они благополучно спустятся вниз.

Спустя некоторое время питомец перебрался с ветки в сумку. Спасатель аккуратно застегнул ее, прижал к себе и спустился на землю по стволу и приставленной снизу лестнице.

Уже внизу мужчина передал сумку с животным хозяйке, объяснив, что питомца лучше выпустить только дома. Затем пожелал кошке не болеть. Очевидцы во дворе встретили благополучное завершение операции аплодисментами и криками «браво».

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